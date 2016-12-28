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28 Aralık 2016 11:50

AÜ Hastanesi’nde yeni yıl kutlaması

AÜ Hastanesi’nde yeni yıl kutlaması

28 Aralık 2016 11:50

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde yeni umutların başlangıcı olması dileğiyle yeni yıl kutlaması yapıldı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi H Blok Atriumu’nda yapılan kutlamaya AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Hasan Ali Altunbaş, Prof. Dr. Suat Sanlı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Başhekim Yardımcıları, akademik ve idari personel katıldı.
Kutlamada, Rektör Ünal, yeni yıl için sağlık huzur ve barış dileklerinde bulundu. Mustafa Ünal, “Ülkemiz ve milletimiz için sabırlarımızın sınandığı, zor günlerden geçtiğimiz bir yılı acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. 2016 yılı ülkemiz ve tüm insanlık için oldukça uzun ve zor bir yıl oldu. Türk milleti olarak, içimizi acıtan, yüreğimizi yakan terör olaylarını, Ülkemizin birliğine kasteden darbe girişimini ve daha birçok acıyı birlikte yaşadık. Ancak birlik ve beraberlik içerisinde tüm zorlukların üstesinden gelerek devletimizin ve milletimizin gücünü tüm dünyaya gösterdik. Bundan sonra da ülkemizin refahını sağlamak için birlik ve beraberlik içinde çok çalışarak dimdik ayakta durmalıyız” dedi.
Üniversite yönetimi olarak bir yılı geride bıraktıklarını belirten Ünal, “Bu bir yılda geriye dönüp baktığımızda çok çalışarak güzel işlere imza attığımızı görüyorum. Bu yola çıkarken amacımız Üniversitemizi hak ettiği konumda görmekti. Bu amaç doğrultusunda emin adımlarla hızla ilerliyoruz. Üniversite hastanemiz de üniversitemizin lokomotifi konumunda. Tüm dünyanın gıpta ile izlediği bir hastane. Böylesine önemli bir hastanenin başarılarının sürekli olarak artması için bir dizi projelerimiz var. İnşallah 2017 yılı için de bunların hepsini sırayla gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Müzik dinletisinin de yapıldığı kutlama sonunda Rektör Ünal, koro üyelerine hediye
takdim etti.



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