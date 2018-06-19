AÜ Hastanesine mikrocerrahi ameliyatlarına görüntüleme sistemi

AÜ Organ Nakli Toplantı Salonunda düzenlenen bağış protokolü töreninde konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, organ nakli merkezinin çok önemli başarılara imza attığını kaydetti. Cihazın hastanedeki önemli ameliyatlara büyük katkısının olacağına işaret eden Prof. Dr. Ünal, cihazı hastaneye kazandıran vakfa teşekkür etti.

Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan ise, mikrocerrahi uygulayan merkezlerin cihaz ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Kan dolaşımının olduğu her yerde bu cihazın kullanılabildiğini işaret eden Prof. Dr. Özkan, "Özellikle uzuv kayıplarının ardından gerçekleşen mikro cerrahi ameliyatlarında bu cihaz önemli başarı elde ediyor. Ölü dokunun seviyelerini beklemek için rengine, ısısına bakıyorduk. Bunun için de yaklaşık bir hafta bekliyorduk. Şimdi öyle değil. Ameliyat sırasında bile o parçaların hangisinin yaşadığını, hangi damarın beslendiğini tespit edebiliyoruz. Hasta ameliyattan çıkmadan yeniden müdahale etme şansı oluyor" diye konuştu.

"Konforlu ameliyata imkan sağlayacak"

Türkiye’nin ilk yüz, kol ve rahim naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan da, cihazın sadece klinik olarak değil, akademik boyutta da kendilerine büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Prof. Dr. Özkan, cihazı sadece doku nakillerinde değil organ nakillerinde de kullanacaklarını, kendilerinin daha konforlu bir ameliyat yapmalarını sağlayacağını dile getirdi. Özkan, görüntüleme sisteminin damarlar ve mikro damarlardaki kan akışı, doku ve organ perfüzyonu, lenfatik sistem ve lenf nodları ile safra yolları ve karaciğer tümörlerinin görüntülenmesinde kullanılabildiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ünal ve Prof. Dr. Ömer Özkan, desteklerinden dolayı Prof. Dr. Türker Özkan’a plaket takdim etti.