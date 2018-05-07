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07 Mayıs 2018 10:58

AÜ Hemşirelik Fakültesi’nde kalite sevinci

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hemşirelik Fakültesi, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alarak kalite belgesi almayı hak eden ikinci fakülte oldu.

AÜ Hemşirelik Fakültesi’nde kalite sevinci

07 Mayıs 2018 10:58


2016 yılından bu yana TS EN ISO 9001: 2008 belgesine sahip olan süreç içerisinde kalite yönetim sistemi çalışmalarını ve uygulamalarını iyileşerek devam ettiren Hemşirelik Fakültesi kalitesini bir kez daha tescilledi. Nisan ayında Türk Standartları Enstitüsü Antalya Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yapılan TS EN ISO 9001: 2008 Gözetim Tetkiki ve TS EN ISO 9001: 2015 Geçiş Tetkiki’nin başarı ile sonuçlanmasının ardından, Hemşirelik Fakültesi TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya layık görüldü.




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