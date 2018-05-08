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08 Mayıs 2018 09:28

AÜ İlahiyat Fakültesi’nde Coşkulu Mezuniyet Töreni

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi 2018 mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleştirildi.

AÜ İlahiyat Fakültesi’nde Coşkulu Mezuniyet Töreni

08 Mayıs 2018 09:28


AÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Yeşilyurt, çok sayıda öğrenci ve öğrenci yakını katıldı.


Törenin açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yeşilyurt, “Mezun olacak genç kardeşlerime acizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Lütfen mezun olduktan sonra artık ben her bakımdan dini konularda oldum handikabına düşmeyin. Beşikten mezara kadar ilim öğrenin diyen bir dinin mensupları olarak sakın oldum ben diyerek kitaplarla, akademik camiayla bağınızı koparmayınız” diye konuştu.


“Bilgi ve din, insanın en kıymetli hazinesidir ve kimsenin tekelinde değildir” diyen Yeşilyurt, din hizmetini hiçbir kimseyi hiçbir grubu ötekileştirmeden herkesi kucaklayıcı bir şekilde insanlara götürmek gerektiğini vurguladı.


Akdeniz Üniversitesi Camii İmam Hatibi Mehmet Koşuk ve İlahiyat Fakültesi Korosu’nun Tasavvuf Musikisi’nin seçkin eserlerini seslendirdikleri gecede mezun olan öğrencilerin hazırladıkları video gösterimleri de izleyenleri gülümsetti.


Tören sonunda öğretim üyelerinden diplomalarını alan öğrenciler sahnede toplu fotoğraf çektirip keplerini havaya atarak emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadılar.




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