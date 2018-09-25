AÜ Kahve Uzmanı yetiştirecek

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ve Antalya Üniversite Destekleme Vakfı arasında Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'na kahve uzmanları yetiştirecek bir adet Barista Atölyesi kurulması ile ilgili protokol imzalandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlük yönetim kurulu odasında yapılan imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Ögke, Prof. Dr. Erol Gürpınar, Üniversite Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Göynük Mutfak Sanatları MYO Müdürü Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç, Başkan Yardımcısı Fatma Gül Hesapcıoğlu ve öğretim elemanları katıldı.

İmzalanan protokol çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu'nun ikram hizmetleri programına devam eden öğrencilerine gerekli mesleki bilgi ve tecrübenin kazandırılması, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalarla pekiştirebilmesi amacıyla bir adet Barista Atölyesi kurulması, bu amaçla yapılacak tadilat ve düzenleme işleri ile teknik özellikleri belirtilen ekipmanın Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından finanse edilmesi ve karşılıksız olarak Üniversite'ye bağışlanması sağlanacak.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Kahve kültürünün tekrar canlanmaya başladığı ülkemizde barista olarak adlandırılan kahve uzmanlarına duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Toplumun bu ihtiyacını profesyonel anlamda karşılamak ve öğrencilerimize yeni iş imkanları sunmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduk. Bir acı kahvenin bile kırk yıl hatırı olduğu düşünülen ülkemizde kahvelerimize lezzet katacak kahve uzmanlarının yetiştirileceği Yüksekokulumuza destek veren Antalya Üniversite Destekleme Vakfı'na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller de, öğrencilerinin son derece donanımlı ve sektörde kolayca iş bulacak şekilde yetiştiğini söyledi.