Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 12:52

AÜ öğrencileri Athena ile coşacak

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) 2017-2018 yılı Mezuniyet Töreninde Athena grubu sahne alacak.

AÜ öğrencileri Athena ile coşacak

29 Mayıs 2018 12:52


AÜ 2017-2018 yılı Mezuniyet Töreni 8 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek. Yaklaşık 74 bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversitenin farklı fakültelerinden bu yıl 9 bin öğrencinin mezun olması bekleniyor. 8 haziran akşamı keplerini yeni umutlara fırlatacak olan öğrencilerin bu heyecanına ünlü müzik grubu Athena da eşlik edecek. Konser müjdesini öğrencilere twitter hesabından duyuran Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Öğrencilerin talepleri doğrultusunda konser verecek ismi belirlediklerini söyleyerek, mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi.


Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleştirilmesi planlanan Mezuniyet Töreni’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin, ailelerin ve akademisyenlerin stadyumu doldurması bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç