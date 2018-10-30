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AÜ öğrencilerine “Stratejik İletişim ve Medya” Konferansı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri tarafından “Stratejik İletişim ve Medya” konulu konferans düzenledi.


Konferansa konuşmacı olarak katılan Goda Ajans Kurumsal İletişim Direktörü Gaye Sarıkaya ile Creative Direktör Özge Akyol, gençlere iş yaşamına başlama hikâyelerini anlatarak, çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukları ve onları nasıl aştıklarını anlattılar. Konuşmacılar, reklamcılık sektöründe çalışmak isteyen öğrencilere; marka ve kriz yönetimi, sosyal medya yönetimi, kurumsal iletişim yönetimi ve stratejik iletişim başlıklarında önemli bilgiler aktardı. Ayrıca okulda verilen akademik bilginin yanında, iletişim alanında çalışmak isteyen bir kişinin kendini çok yönlü olarak geliştirmesi gerektiği ifade edildi.


Konferans daha sonra öğrencilerin soruları ile devam etti.

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