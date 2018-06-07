AÜ Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

AÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından Akdeniz Üniversitesi çalışanlarına yönelik düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi veriliyor. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 4-5-6 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili genel konular, sağlık konuları ve teknik konular anlatıldı. Gün boyu süren eğitimin ilk oturumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Uzman Fikri Bilir, çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunu anlattı. Ardından İş Güvenliği Uzmanları Tuba Öztürk ve Özgül Sevgili, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri konularında katılımcıları bilgilendirdi. Öğleden sonraki oturumda ise Aile Hekimliği’nden Dr. Öğretim Üyesi Hasan Hüseyin Avcı, meslek hastalıkları, ilkyardım, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ve etkili iletişim ve beden dili konularında önemli bilgiler aktardı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Uzman Fikri Bilir, “İş sağlığı ve güvenliği konusunda üniversite genelinde yaklaşın 4 bin personele eğitim verdik. Bunun yanında iş sağlığı ve güvenliği kurulları oluşturulup kurul üyelerine gerekli bilgilendirmeler yaptık. Ayrıca üniversite genelinde birimlerin tahliye planları hazırlandı. Acil durumlarla ilgili ekipler oluşturuldu ve birimlerin risk değerlendirilmesi yapılarak gerekli önlemler alındı” diye konuştu.

Bilir iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirme ve tatbikatların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.