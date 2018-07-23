AÜ Senatosu, Yahudi Ulus Devlet Yasasını kınadı

AÜ Senatosu Yahudi Ulus Devlet Yasasına kınama mesajı yayımladı. AÜ Senatosundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Parlamentosu’nda çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası, evrensel hukuk ilkeleriyle ve Birleşmiş Milletlerin yasal ve ahlaki sistemi ile çatışmaktadır. Bu Yasa ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin hakları yok sayılmakta, Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri Başkent olarak ilan edilmekte, 1948’de yerlerinden çıkartılan Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmezken, Dünyanın her yerinden geri dönüş hakkı yalnızca Yahudilere verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. Yasada kendi kaderini tayin hakkını sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Bilim insanları olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu Yasayı kınıyoruz” denildi.