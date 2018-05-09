AÜ ‘Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü’ kutlaması

AÜ Sağlık Hizmetleri MYO Bahçesi’nde adeta laboratuvar kurularak gerçekleştirilen etkinliğe Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Sevim Ercan Kelek, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte Doç. Dr. Sevim Ercan Kelek, “Böylesi mesleki günlerin kutlamaları, mesleklerle ilgili farkındalık oluşması, meslek ve meslektaşlık bilincinin yerleşmesi, mesleki bilgi ve deneyimlerin paylaşılması açısından çok önemlidir. Bu vesileyle ‘Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü’müzü kutluyor etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Doç. Dr. Sevim Ercan Kelek, “Yüksekokulumuzun ilk kurulan programı olması nedeniyle Tıbbi Laboratuvar Teknikeri programının bizim için yeri özeldir. Türkiye geneline baktığımızda çok zengin bir eğitimci kadrosuna sahip olduğumuzu görmekteyiz. Programımızda güçlü bir teorik eğitimin yanı sıra donanımlı laboratuvarlarımız ile uygulamalar da en üst düzeyde yürütülmektedir. Mezun olan öğrencilerimizin başarıları ve çalıştıkları kurumlardan gelen geri bildirimler de yüksekokulumuzun kalitesini teyit ediyor ve bizi gururlandırıyor.”

Gün boyu devam eden etkinlikte öğrenciler hocaların gözetiminde Yüksekokul bahçesinde kan şekeri, kan grubu, idrar analizi, idrar mikroskobisi, tansiyon ölçümü ve mikroskopta mikroorganizma gibi çok sayıda tarama testini üniversite çalışanlarına ve öğrencilerine ücretsiz olarak yaptılar.