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24 Haziran 2017 14:05

AÜ Tıp Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 2016-2017 öğretim yılı 35.

AÜ Tıp Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

24 Haziran 2017 14:05

dönem mezuniyet ve yemin töreni düzenlendi.


Mimar Sinan Kongre Merkezi Kepez Salonu’nda düzenlenen törene Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cem Oktay, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Tabip Odası Başkanı Dr. Adnan İş, öğrenciler ve veliler katıldı.


Mezuniyet töreninde konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, “Bugün 255 meslektaşımızı mezun ediyoruz. Altı yıl önce zorlu bir üniversite sınavında üstün başarı göstererek Tıp Fakültemize geldiniz. Oldukça heyecanlı ve stresli günler geçirdiniz. Sizler seçilmiş, zeki, kararlı ve en önemlisi tıbbiye sevdalısı olarak tüm zorlukların üstesinden geldiniz ve altı yıllık eğitiminizi başarıyla tamamladınız. Bundan sonraki süreçte Türkiye’nin dört tarafına gidecek ve hastalara şifa dağıtacaksınız. Hekimlik tüm zorluklarına rağmen saygın bir meslektir. Gittiğiniz her yerde bu saygınlığını koruyacak şekilde davranacağınıza ve bu sorumlulukla hareket edeceğinize inanıyorum” dedi.


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Antalya ve bölgede örnek standartlarda tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti verdiğini belirten Dekan Özbilim, “Sevgili genç meslektaşlarım öğretim üyeleri olarak bizler sizlerin eğitimi için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Altı yıl boyunca bilgi ve deneyimlerimizi aktardık. Sizler görev yerlerinize gittiğinizde ne kadar donanımlı olduğunuzu fark edecek ve Akdeniz Üniversitesi mezunu olmanın gururunu yaşayacaksınız. Kendinize güvenin, çünkü bizler sizlere güveniyoruz” diye konuştu.


Konuşmaların ardından mezunlar Prof. Dr. Mehmet Baykara eşliğinde yemin ettiler. Onur belgelerini alan genç doktorlar hep birlikte keplerini havaya attılar.




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