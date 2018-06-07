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07 Haziran 2018 17:07

AÜ Tıp Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi’nde geleceğin doktorları mezuniyet sevinci yaşadı.

AÜ Tıp Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

07 Haziran 2018 17:07


Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 201 öğrencinin diploma aldığı törene Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Ahmet Ögke, öğretim üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.


Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, mezun olan öğrencilere Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bilimsel temel ilkelerin ışığında; uygun fiziksel koşullarla iyi bir teknolojik alt yapı ve kaliteli bir eğitim programının desteğiyle güçlü bir akademik kadro tarafından eğitim verildiğini ifade etti. Özbilim, “Bugün sizlere vereceğimiz diploma, mesleğinizi yapabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranışı kazandığınızın belgesidir. Saygın ve onurlu mesleğinizi layıkıyla yapacağınıza inanıyor ve size güveniyoruz” diye konuştu.


Tüm zorluklarına rağmen hekimlik mesleğinin, ülkemizde ve tüm dünyada en saygın ve prestijli meslek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gülay Özbilim, “Sizlerin de hekimlik mesleğinin saygınlığını koruyacak şekilde davranış göstereceğinize inancımız tamdır. Kişiliğine, bilgi ve becerisine güvenilen hekimler olarak mezun oluyorsunuz. Çalışmaktan ve araştırarak doğruyu bulma çabasından hiç ama hiç vazgeçmeyin. Çevrenizde sizin gibi olmayan insanlara karşı sakin, sabırlı ve anlayışlı olun” dedi.


201 öğrenci konuşmanın ardından Hekimlik Andı içerek hekimlik mesleğine ilk adımları attı. Tören sonunda hep birlikte keplerini havaya atan öğrenciler mezuniyet sevincini arkadaşları, hocaları ve aileleriyle paylaştılar.




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