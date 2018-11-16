AÜ Uluslararası Antalya Kent Ekonomisi Sempozyumuna ev sahipliği yaptı

Uluslararası Antalya Kent Ekonomisi Sempozyumu Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Uluslararası Antalya Kent Ekonomisi Sempozyumu Hukuk Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirildi. Sempozyuma Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uzun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Kan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, resmi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Sempozyumda Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Şehrimizin sahip olduğu güçlü yönlerinin korunup, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve zayıf yönlerinin güçlendirilmesi için sektörün görüşleri çok önemlidir. Bu bakımdan Uluslararası Kent Sempozyumu'nun şehrimiz için son derece önemli olduğunu ve bu tür girişimlerin Şehrimizin gelişmesine çok yönlü katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda da sempozyumun geleneksel hale gelerek Antalya ekonomisine katkı vermesini temenni ediyorum” dedi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uzun ise, “Amacımız iş adamlarını ve akademisyenleri biraraya getirirken aynı zamanda sektör temsilcilerinin görüşlerine de yer vermektir. Ülkemizin dünyaya açılan penceresi olan Antalya'nın tüm iktisadi meselelerinin uluslararası düzeyde tartışıldığı Uluslararası Antalya Kent Ekonomisi Sempozyumu'nda; Antalya ekonomisinin mevcut durumunun analizi, sahip olduğu güçlü yönlerinin korunup sürdürülebilirliğinin sağlanması, zayıf yönlerinin ise güçlendirilmesi gibi konularda akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılmasını hedefliyoruz.”