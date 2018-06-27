AÜ yaz okulu birinci dönem mezunlarını verdi

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenen Deneylerle Bilim Yaz Okulu Projesi büyük ilgi gördü. 7. Sınıf öğrencilerinden oluşan 30 kişilik özel bir anket ve test uygulanarak seçilen ortaokul öğrenci grubuna Antalya’nın her köşesinden başarılı ve bilim öğrenme motivasyonu olan öğrencilerin davet edildiği yaz okuluna Dereköy, Kumköy, Ilıcaköy gibi uzak mesafelerden gelenlerin yanısıra Göçerler Mahallesi gibi dezavantajlı bölgelerin okul derecesi yapmış öğrencileri, başarılı kolej öğrencileri ve ağırlıklı olarak kamu ortaokullarından seçilen öğrenciler ile 1 hafta boyunca deneye dayalı öğrenme süreçleri içeren dersler yapıldı. Proje kapsamında gerçekleştirilen pratik etkinlikler ile öğrenciler bir taraftan zihinsel ve motor becerilerini geliştirme imkanı bulurken, bir taraftan da bilimin eğlenceli yüzünü tanıma fırsatı buldu.

“Yaz okulumuz keşke daha uzun olsa”

Deneylerin bir kısmı açık havada yapılırken, bir kısmi ise Teknik Bilimler MYO atölyelerinde, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kimya bölümlerine ait araştırma laboratuvarlarında ve kampüsteki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Bilim Toplum Merkezi imkanları kullanılarak gerçekleştirildi. Yapılan ölçme değerlendirme faaliyetleri ve memnuniyet anketlerinde çok yüksek bir başarı ve memnuniyet ile bitirilen ilk dönem sonunda, katılımcı öğrenciler, “Yaz okulumuz keşke daha uzun olsa” dileğinde bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yönetici ve hocalarının, projeye destek veren akademisyenlerin, öğrenci ailelerin, gönüllülerin ve rehberlerin katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan proje yürütücüsü Doç. Dr. Memduh Sami Taner, daha zengin bir içerikle Deneylerle Bilim Yaz Okulu projesinin ikinci döneminin 2-6 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacağını belirterek “İkinci dönemde 12 ve 13 yaş grubu başarılı, 3 boyutlu fen öğrenme motivasyonu olan, okullarında derece yapmış, destek görmesi gereken nitelikli öğrencileri kabul edeceğiz ve TÜBİTAK oluru ile çalışmalarımızı devam ettireceğiz, zira çok yoğun talep almaktayız” diye konuştu.