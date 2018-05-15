AÜ’de değerlendirme toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu’nda yapılan toplantıya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, AKİŞMER Müdürü Doç. Dr. Olgun Kitapçı ile Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Organize Sanayi Bölgesi (Antalya OSB), TSE Akdeniz Bölge, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı, Antalya Serbest Bölgesi (ASBAŞ), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) temsilcileri katıldı.

Akdeniz Üniversitesi ile sektör işbirliğinin geliştirilmesi adına verimli bir yıl geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Mustafa Ünal, bu kapsamda birçok kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşuyla iş birliği protokolü imzaladıklarını ve hayata geçirilen iş birlikleri ile büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi. Bu işbirliklerin devamı ve önümüzdeki dönem yapılacakları planlamak amacıyla sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Rektör Ünal, toplantıda KOSGEB, TEKNOKENT, AKİŞMER, AKGİM, Antalya OSB, ATSO ve BAKA ortaklığında öncelikli alanlarda proje geliştirilmesi yönünde mutabakata vardıklarını ve bu kapsamda özellikle ekoturizm, güneş enerjisi, Ar-Ge laboratuvarlarının etkin kullanımına yönelik konulara vurgu yapıldığını ifade etti.

Rektör Ünal, “Bunların yanında Üniversitemizde yapılacak olan akademik çalışmaların sektörün talepleri dikkate alınarak belirlenmesi konusunda ve iş güvenliği biriminin çalışmalarının sektörün ilgili kurumlarıyla birlikte eşgüdümlü olarak gerçekleştirilmesi konularında ortak karara vardık” diye konuştu.

Rektör Ünal, danışma kurulu üyeleri ile yılda iki kez yapılan toplantıların ortaya koyduğu sinerji ve güç birliği ile şehre ve bölgeye önemli katkılar sağlaması adına bu toplantıları oldukça önemsediğini de sözlerine ekledi.