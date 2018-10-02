AÜ'de Kitap Günleri Başladı

Kitap Günleri” ile karşıladı.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Sevgi Yolu'nda gerçekleştirilen I. Kitap Günleri'nin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Kütüphane Daire Başkanı Özer Baş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Üniversite olarak yeni eğitim-öğretim yılını Kitap Günleri ile karşılıyor olmanın büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ünal, “Bu güzel başlangıç, yıl boyunca Akdeniz Üniversitesi adına yakışır kültürel etkinliklerle dolu bir yıl geçireceğimizin habercisi. Ayrıca bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek olan bu etkinliğimizin, geleneksel bir hale gelmesi için hep birlikte gereken gayreti göstereceğiz” dedi.

İlk vahyin "oku" emriyle başlamasının ilmin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu ifade eden Rektör Ünal, “İnancımızın gereği olarak gittiği her yere ilim, irfan ve güzel ahlak götüren şanlı bir neslin torunlarıyız. Atalarımızdan kalan bu mirasa sahip çıkıp ülkemizi, eğitim, bilim ve teknoloji alanında en yüksek seviyelere çıkarmak için elbirliğiyle çalışmalıyız. Kitap okumayan bir ülkenin geleceğinden söz edilemez. Asla unutulmamalıdır ki öğrenmenin ve gelişmenin insan için en kolay ve en etkin yolu okumaktır. Bu noktada biz eğitimcilere ve siz gençlere büyük görevler düşmekte. Bu amaçlar çerçevesinde bizde üzerimize düşeni yaptık ve gençlerimizi bu güzel etkinlikle buluşturduk. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmemizde bizlere bugüne kadar destek olan ülkemizin ve şehrimizin yöneticilerine, kurum temsilcilerine, teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, “Bazı etkinlikler var ki bir şehrin geleceğini tayin eder, o yüzden insanoğlu kitabı keşfettikten sonra çok önemli bilgileri kitaplarla miras olarak bırakmış. Kitap fuarı etkinlikleri ile bize devredilen mirasa sahip çıkarak yeni nesillere daha büyük miraslar bırakmayı hedefliyoruz” dedi.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerin şehir için önemine değinen Türel, “Birçok platformda hep söylediğimiz söz Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan penceresidir. Başarı çıtasını her geçen gün yükselten Akdeniz Üniversitemiz de Antalya'nın bilime açılan kapısıdır. Bir yandan Antalya Uluslararası Film Festivalini diğer yandan 1. Kitap Fuarını gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle biraraya geldiğimiz kitap fuarımızın üniversitemiz, gençliğimiz ve herkes için hayırlı olmasını diliyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri kitap stantlarını gezdi. 16 Ekim 2018 tarihine kadar açık olacak ‘1. Kitap Günleri'nde 46 yayınevinden 1 milyon kitap kitapseverlerle buluşacak.