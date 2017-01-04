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04 Ocak 2017 15:13

AÜ’de Kültür ve Sanat çalışmaları başladı

AÜ’de Kültür ve Sanat çalışmaları başladı

04 Ocak 2017 15:13

Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) kurulan, Kültür ve Sanat Komisyonu çalışmalarına başladı.
Akdeniz Üniversitesi’nde kültür sanat etkinliklerini geliştirmek amacıyla kurulan, kültür ve sanat komisyonu çalışmalarına başladı. Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya kentinde yapılacak kültür sanat etkinlikleri geliştirmek ve ortak projeler yürütmek için biraraya geldi. AÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve Akdeniz Üniversitesi Kültür ve Sanat Komisyonu Üyesi Ebru Nalan Sülün, Antalya kentinde kültürel ve sanatsal faaliyetleri geliştirmek adına fikir alışverişinde bulundu.
Ünal, kültür ve sanat alanında üniversite - kent buluşmasını sağlayacak projeler yapmak istediklerini belirtti.
Şehirde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yetersizliği ve yeterince ilgi görmemesi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Ünal, "Birlikte yapacağımız çok güzel projelerimiz var. Bu projelerimizi hayata geçirmek için en kısa sürede protokol imzalayacağız" dedi.
Kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili Antalya’da bulunan ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hareket edeceklerini ifade eden Ünal, şehri kültür ve sanat merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.



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