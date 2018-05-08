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08 Mayıs 2018 16:34

AÜ’de matematik yarışması

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ’Liseler Arası Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması’ başladı.

AÜ’de matematik yarışması

08 Mayıs 2018 16:34


AÜ Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen Liseler Arası Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması’nın açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Aksoy ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl genelinden 61 okuldan 126 projenin başvurduğu yarışmada, 43 proje sergilenmeye hak kazandı. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında birbirinden özgün projelerin yer aldığı yarışmada öğrenciler stantlarda katılımcılara projelerini tanıttı.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan sergilenen proje stantlarını tek tek ziyaret edip, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alarak öğrencilere başarılar diledi.


9 Mayıs’a kadar Hukuk Fakültesi Sergi Salonu’nda sergilenmeye devam edecek projeler, AÜ öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışma, 10 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’daki ödül töreniyle sona erecek.




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