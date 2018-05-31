AÜ’de ‘Yıldızlar Konseri’

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı ‘Yıldızlar Konseri’ gerçekleştirildi. Konserde, 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde yurt içi ve yurt dışındaki birçok yarışmada farklı yaş kategorilerinde 4 birincilik, 3 üçüncülük ve 2 mansiyon ödülü alan öğrenciler sahne aldı.

Avusturya/Viyana’da Birincilik alan Öğr. Gör. Gökçe Göktepe’nin öğrencisi Zeynep Lal Kara, üçüncülük ödülü alan Öğr. Üyesi Dr.Yuriy Sayutkin’in öğrencisi Duru Olçay, Romanya’da Mansiyon ödülü alan Öğr.Gör. Utku Özkanoğlu’nun öğrencisi Cem Şivan Ergül, Rusya/S.Petersburg’da Mansiyon Ödülü alan Öğr.Gör. Ekaterina Aktı’nın öğrencisi Elifnaz Karabulut, Avusturya/Viyana’da ve Rusya/Mahaçkale’de Birincilik ödülü alan Öğr.Gör. Samir Mirzayev’in öğrencileri Elara Aliyeva, Viyana’da Üçüncülük ödülü alan Ceren Okay, Avusturya/Viyana’da Birincilik, İstanbul’da Üçüncülük ödülü alan Serenat Kacar ve Yener Şamlı’nın sahne aldığı konser dinleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Ödüllü sanatçıların eserlerinin sahnelendiği konser Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nihan Yağışan’ın “Yıldızlar Konseri” sonunda Piyano Anasanat dalı hocaları ve öğrencilerine teşekkür belgelerini takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.