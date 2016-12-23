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23 Aralık 2016 13:00

AÜ’den öğrencileri uygulama desteği

AÜ’den öğrencileri uygulama desteği

23 Aralık 2016 13:00

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ile Antalya Üniversite Destekleme Vakfı arasında öğrencileri uygulama desteği protokolü imzalandı.
Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Üniversite Destekleme Vakfı arasında, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin kullanımına sunulacak Ortak Uygulama Alanı’na gerekli ekipmanların sağlanması için protokol imzalandı. AÜ Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine; Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Şeker, Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç ile Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Protokol töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Üniversite Destekleme Vakfını başarılı çalışmalarından dolayı takdir ettiğini söyledi. Ünal, “Üniversite Destekleme Vakfı’na sadece bu protokolle üniversitemize ve öğrencilerimize kazandırdıklarından dolayı değil, şu ana kadar yaptıkları tüm desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Devlet kurumlarının devlet desteğinin yanı sıra hayırsever ve sizin gibi değerli vakıfların desteğine ihtiyacı var. Üniversite Destekleme Vakfı, sağladığı gerek ayni gerekse nakdi yardımlarla her daim üniversitesinin yanında oldu. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz vakfın varlığını hep yanlarında hissettiler” dedi.
Vakıf adına konuşan Üniversite Destekleme Vakfı Başkanı Tunç Uluç da, şehir ve üniversite kaynaşmasına çok önem verdiklerini kaydetti. Uluç, “Üniversitelerin şehirle bütünleşmesi her zaman arzulanan bir durum. Bu konuda üniversite kadar sivil toplum kuruluşlarına da büyük pay düşmekte. Biz de bunun bilincinde olan bir sivil toplum kuruluşu olarak üniversitemizin dün, bugün, yarın hep yanındayız. Birlikte yapacağımız yeni projelerle üniversitemizin gelişmesine büyük bir keyifle katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Yeni yapılacak uygulama alanının iletişim alanında ara eleman olarak yetişecek Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri için son derece faydalı olacağını söyleyen Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Şeker de, “Eğitimi uygulama ile pekiştirmek başarılı bir gelecek için şart. İletişim programlarında okuyan öğrencilerin kullanacağı uygulama alanı da öğrencilere büyük artılar kazandıracak. Sektöre daha hazır olarak mezun olacaklar.”



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