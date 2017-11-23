AÜ’ye ‘Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’

Dr. Saffet Öztürk, ‘2017 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü’ne layık görüldü.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saffet Öztürk, ‘2017 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü’ne layık görüldü. TÜBA’nın, bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verilen “TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri” açıklandı. TÜBA-GEBİP Ödülleri, Doğa, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001’den beri veriliyor.

2017 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü almaya hak kazanan bilim insanları arasına girerek önemli bir başarıya imza atan Doç. Dr. Saffet Öztürk’e, GEBİP ödülü kapsamında bilimsel araştırmaları için 3 yıl boyunca mali destek sağlanacak.