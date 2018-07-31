Avokado üretiminde hedef 40 milyon adet

Türkiye’ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika bölgesinden getirilen avokado, tüketimi artınca 1990’lı yıllar başında Alanya başta olmak üzere Antalya, Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretilmeye başlandı.

Üretim hedefi 40 milyon adet

Antioksidan özelliğiyle bilinen ve 4 adedi yaklaşık 1 kilogram gelen avokadonun Alanya’daki üretimi her geçen gün artıyor. Alanya, Türkiye avokado üretiminin yüzde 70’ini karşılar hale gelirken, geçtiğimiz yıl hava şartlarının kötü olmasına rağmen 130 bin civarındaki ağaçtan yaklaşık 16 milyon adet avokado üretildi. Bu sene ise hava şartlarının normal olması ve ağaç sayısının 150 bine çıkmasından dolayı bu rakamın 40 milyon olması bekleniyor. Toptan adet fiyatı kalitesine göre 2-2,5 lira arasında değişen avokadonun 3-3,5 lira arasından perakende fiyatıyla tezgahlarda yerini buluyor.

"İlçede en çok avokado üretimi tercih ediyor"

Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, çiftçilerin masrafı az, getirisi fazla olduğundan dolayı avokado üretimine yoğunlaştığını söyledi. Alanya’daki çiftçilerin yaklaşık yüzde 50’sinin şuan avokado üretimine geçtiğini aktaran Başkan Sevilgen, "Şuan Alanya’da muz üretimi de var ama masrafı az getirisi fazla olduğu için en çok avokado üretimi tercih ediyor. Tüketimi de Türkiye’de her geçen gün artış gösteriyor. Avokadonun firesi olmadığından dolayı satış kısmında üreticilerin olduğu kadar alıcıların da karı var. Avokado besin bakımından zengin ve değişik bir ürün olarak sofralarımızı da yeniden renklendirdi" dedi.

"Hollanda ve Belçika’ya ihracat yapmayı düşünüyoruz"

Avokadonun ihracatını da değerlendiren Sevilgen, yaklaşık 4 yıldır İran, Suriye, Azerbaycan’a ürünün gittiğini aktardı. Yaklaşık 2 senedir de Ukrayna ve Almanya’ya avokado ihracatı yaptığını ifade eden Sevilgen, "İhracat konusunda Almanya ve Avrupa tarafına doğru açılmamız büyük bir sevindirici olay. Şuan Türkiye’de aşırı derecede avokado tüketimi var. Önümüzdeki yıllarda Hollanda ve Belçika’ya ihracat yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"40 milyon adet avokado üretimi beklemekteyiz"

Geçtiğimiz yıl hava şartlarından dolayı avokado üretiminin düşük olduğu söyleyen Sevilgen, bu yıl beklentilerin daha da yüksek olduğu belirterek "Bu yıl beklentimiz daha da yüksek. Geçen yıl yaklaşık 16 milyon adet avokado üretimi oldu. Bu yıl ise yaklaşık 40 milyon adet avokado üretimi beklemekteyiz. Geçen biraz avokado fiyatları yüksekti. Bu yıl üretim fazla olduğundan dolayı avokadonun fiyatı geçen yıla oran daha düşük olacak" dedi.

"Bir ağaçtan ortama 200-250 tane meyve alıyoruz"

Narenciyenin kar oranı düşük ve zarar ettiğinden dolayı 2017 yılından itibaren avokado üretimine geçtiklerini ifade eden üretici Mustafa Görgülü, çok memnun olduğunu belirtti. Görgülü, "Karı yüksek, bakım şartları zor olmayan bir meyve avokado sadece su ihtiyacı biraz fazla ve azotlu gübrelere çok az miktarda ihtiyacı var. Yaklaşık 13 dönümlük bir alanda üretim yapıyoruz. Bir dönümde ortama 30-35 avokado ağacı oluyor. Yetişkin bir ağaçtan da ortama 200-250 tane meyve alıyoruz" şeklinde konuştu.