Avrupa’daki Türk Acenteler Türkiye için buluşacak

Türk acenteciler, COOPTRR çatısı altında düzenleyecekleri workshop ve 5 önemli turizm fuarında açacakları stant ile Türkiye’yi tanıtıp rezervasyonlara katkı sağlamayı hedefliyor.

Merkezi Almanya’da bulunan ve Avrupa’daki Türk acentecileri çatısı altında toplayan Türk Acenteciler Birliği, Almanya’nın Essen kentinde düzenleyeceği workshop ile 400 Türk reisebüro, acenteler, oteller ve sektör temsilcilerini buluşturacak.

Geçtiğimiz sene kurulan ve ilk workshop organizasyonunu merkezi Essen şehrinde gerçekleştiren Türk Acenteciler Birliği, ikinci buluşma için hazırlıklarını sürdürüyor. 18 Kasım 2017 tarihinde Essen’de gerçekleştirilecek workshop Türkiye’nin Avrupa rezervasyonlarına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Workshop açılış töreni sonrasında turizmciler Basın Toplantısı ile Alman ve Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Basın toplantısının ardından yapılacak olan workshop ile ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Workshop kapsamında “Sağlık Turizmi ve Acentecilik Semineri” başlığını taşıyan bir de seminer düzenlenecek. Bu sene workshop akşamında “Get Together Party” düzenleyecek olan COOPTRR, bu partide Türk ve Rus acentecileri de buluşturacak.

Türkiye satışlarına ciddi anlamda destek veren COOPTRR, 2018 yılı satışlarına da önemli bir destek vermeyi planlıyor. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren COOPTRR, düzenleyeceği workshop dışında Almanya’da düzenlenen 5 önemli fuarda stand açarak Alman turizmciler ve tatilcilerle buluşacak. COOPTRR, Stuttgart’taki CMT (13-21 Ocak 2018), Hannover’daki ABF (31 Ocak - 04 Şubat 2018), Hamburg’daki Reisen Hamburg (07-11 Şubat 2018), Essen’deki Reise+Camping Essen 21-25 Şubat 2018 ve Nurnberg’deki Messe Freizeit Nurnberg (28 Şubat - 4 Mart 2018) fuarlarında Türkiye tanıtımına ve satışlarına destek verecek.

COOPTRR Türkiye Temsilcisi Hasan Çetin, Almanya - Essen’de yapılacak olan workshop ve yine Almanya’nın 5 farklı şehrinde katılacakları fuarlar hakkında açıklamalar yaptı. COOPTRR olarak geçen sene ve bu sene Türkiye satışlarına önemli oranda destek verdiklerini söyleyen Hasan Çetin, “Türkiye’nin Avrupa’daki temsilcileri olan Türk acenteleri Türkiye turizmine katkı sağlamaya devam edecek. Bu kapsamda COOPTRR olarak geçen sene yaptığımız workshopumuzu bu sene de yapacağız. Bu workshop ile 400 Türk acenteci ile oteller ve sektör temsilcilerini buluşturacağız. Bu sene workshopa ek olarak Almanya’nın 5 farklı şehrinde yapılan önemli turizm fuarlarında da stant açarak yer alacağız” dedi.

Avrupa ve Almanya pazarlarının Türkiye turizmi için önemine değinen Hasan Çetin, “Türkiye, Avrupa ve özellikle Almanya pazarı için önemli bir turizm ürünüdür. Avrupa pazarı şu an durağan bir yapıda olsa da Türkiye için vazgeçilmezdir. COOPTRR olarak Türkiye’nin Avrupa ve Almanya pazarında tanıtımını yaparak rezervasyonlara destek vermek ilk hedefimizdir. Avrupa’da son dakika satışlarındaki dikkat çeken hareketlilik 2018 yılı için umut veriyor. COOPTRR olarak Avrupa ve Almanya’da yapacağımız tanıtım ve imaj çalışmaları Türkiye’ye önemli bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.