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16 Haziran 2017 13:50

Avsallar Mahallesi’nde park yapım çalışmaları sürüyor

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallerde yaptığı çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Avsallar Mahallesi’nde park yapım çalışmaları sürüyor

16 Haziran 2017 13:50

Son olarak Avsallar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 472 ada 2 parselde bulunan alanda peyzaj projesi hayata geçiriliyor.


Peyzaj projesinde ağaç, çalı, mevsimlik ve çok yıllık bitki, 1050m2 ‘lik alan içerisinde 3 kademeli süs havuzu, taş heykeller, pergola ve oturma alanları yapılacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada; “Merkez ve kırsal mahallerimizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yeni yapılan projelerimizde şehir estetiğine katkı sağlamayı, vatandaşlarımızın gün içerisindeki stres ve yorgunluklarını atabilecekleri parkların sayılarını arttırarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yeni alanlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.




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