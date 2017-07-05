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05 Temmuz 2017 11:38

Avsallar rekreasyon ve yürüyüş yolu tamamlandı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başlattığı Avsallar Mahallesi rekreasyon ve yürüyüş yolu projesinde sona gelindi.

Avsallar rekreasyon ve yürüyüş yolu tamamlandı

05 Temmuz 2017 11:38


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Okurcalar ve Avsallar Mahalleleri için başlattığı rekreasyon ve yürüyüş yolu projelerinde sona gelindi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Avsallar Mahallesi’nde 21 bin 215 metrekarelik alana projelendirilen rekreasyon ve yürüyüş yolunda bütün çalışmalar tamamlanırken kısmen hizmete açılan alanın peyzaj çalışmalarının ardından tam kapasiteyle vatandaşların kullanımına sunulacağı açıklandı.


Avsallar Mahallesi’nde yapımı tamamlanan projede yürüyüş yollarına monte edilen kemerler bölgenin tarihi dokusunu canlı tutarken, şık aydınlatmalar bölgeyi modern bir görünüme kavuşturdu. Projeyle birlikte altgeçitler düzenlenerek yenilendi. Elektrik hattı yer altına alındı. ATM birimleri tek modül olarak yenilendi. Kent yaşamına uygun ve estetik yürüyüş yolları yapıldı. Alana modern ve estetik bir görünüm sunan aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Modern oturma gurupları, vatandaşların dinlenebileceği alanlar düzenlenerek kente gelen misafirlerin beğenisini arttıracak görseller kazandırıldı. Yürüyüş yolları, çocukların güven içinde oynayabileceği alanlar yapıldı.



Yücel: “Avsallar Mahallemize hayırlı olsun”


Avsallar Mahallesi’ne kazandırılan rekreasyon ve yürüyüş yolu projesinin kent estetiği için önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, “Avsallar Mahallelerimize estetik bir görünüm kazandıracak rekreasyon ve yürüyüş yolu projemizde sona geldik. Çalışmalar tamamlandı. Planlanan bütün işler yerine getirildi. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Şu an bölge halkımız ve yabancı misafirlerimiz alanı beğeniyle kullanıyorlar. Önümüzdeki günlerde peyzaj çalışmalarımız da tamamlanınca projemiz tam anlamıyla hizmete sunulacak” dedi.




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