Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 13:17

Avukatın liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 tutuklama

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde avukatın liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1’i avukat 5 şüpheli tutuklandı.

Avukatın liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 tutuklama

12 Mayıs 2018 13:17


Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbarat üzerine yaklaşık bir ay teknik ve fiziki takibe aldıkları suç örgütüne yönelik Korkuteli Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle operasyon düzenledi. Operasyonda suç örgütü lideri avukat M.E.’nin 31 şahsa tefecilik yoluyla yaklaşık 400 bin lira civarında para verdiği ve karşılığında teminat adı altında yaklaşık 4 milyon lira civarında senet aldığı, müşteki şahısların borçlarını ödemesine rağmen teminat olarak aldığı senetleri kardeşi V.İ.E. adına ciro ederek icra takibi başlatıp tahsil yoluna gittiği belirlendi.


Polis, ayrıca olayla ilgili bazı vatandaşların aile düzeninin bozulduğu, evlerinin icra yoluyla satıldığı, eşinden ayrıldığı, hatta bir mağdur şahsın eşinin, bir mağdur şahsın oğlunun bunalıma girerek intihar ettiği, yine bu şekilde bazı mağdurların psikolojilerinin bozularak intihar girişimine teşebbüs ettiğini tespit etti.


Geçtiğimiz Pazartesi sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, suç örgütü lideri avukat M.E. ile V.İ.E., H.B., N.Ö. ve S.B.’yi ’tefecilik ve suç örgütü kurmak’ suçlamasıyla gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda müştekilere ait çok sayıda senet, borçlu ve alacaklıların kaydedildiği ajandalar ve suç unsuru olduğu değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi.


Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.E., V.İ.E., H.B., N.Ö. ve S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç