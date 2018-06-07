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07 Haziran 2018 13:58

Avustralya Milli Takımı’nın kampı sona erdi

2018 FIFA Dünya Kupası’na Antalya’nın Serik ilçesinde hazırlanan Avustralya Milli Futbol Takımı’nın kampı sona erdi.

Avustralya Milli Takımı’nın kampı sona erdi

07 Haziran 2018 13:58


Serik’e bağlı Belek turizm merkezinde bir otelde 19 Mayıs’ta kampa giren Avustralya Milli Takımı çalışmalarını tamamladı. Avustralya Milli Takımı son antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Daha sonra Teknik Direktör Bert Van Marwijk, oyuncularıyla kısa süreli toplantı yaptı. Toplantının ardından oyuncular uzun ve kısa mesafeli koşular gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada taktik, teknik çalışma ve tam sahada çift kale maçla sona erdi.


Tarihinde beşinci kez Dünya Kupası finallerine katılacak olan Avustralya Milli Takımı’nın teknik direktörü Hollandalı futbol adamı Bert van Marwijk, “Rusya’da yapılacak FIFA Dünya Kupası öncesi Belek bizim için en ideal lokasyondu. Çünkü hem antrenmanların Rusya’dan daha sıcak bir bölgede yapılması gerekiyordu hem de Belek’in Rusya’ya ve hazırlık maçlarının yapılacağı diğer ülkelere olan yakınlığı çok önemliydi. Buraya geldiğimizde bir futbol takımı için her detayın düşünülmüş olması bizi çok etkiledi. Daha iyi bir hazırlık hayal edemezdik” dedi.


Avustralya Milli Takımı 2018 FIFA Dünya Kupası’nda C Grubu’nda Fransa, Danimarka ve Peru ile mücadele edecek. Avustralya son hazırlık maçını yapmak üzere bugün Macaristan’a gidecek.




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