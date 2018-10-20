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Avusturya'dan Antalya'ya uzanan renkler

Çevre tahribatının karşısındaki duruşunu eserlerine yansıtan ve 45 yıldır Avustralya’da yaşayan ressam Hasan Bağdaş’ın, “Avustralya’dan Antalya’ya Renklerin Gücü” isimli resim sergisi Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sergi Salonu’nda açılacak.

Çevre tahribatının karşısındaki duruşunu eserlerine yansıtan ve 45 yıldır Avustralya'da yaşayan ressam Hasan Bağdaş'ın, “Avustralya'dan Antalya'ya Renklerin Gücü” isimli resim sergisi Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sergi Salonu'nda açılacak.


Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın tam merkezinde yer alan Aydın Kanza Sergi Salonu, 2 hafta süresinde Avusturya'dan Antalya'ya uzanan renklerin sergisine ev sahipliği yapacak. 45 yıldır Avustralya'da yaşayan ressam Hasan Bağdaş'ın, “Avustralya'dan Antalya'ya Renklerin Gücü” isimli resim sergisi Pazartesi saat 18.00'de Muratpaşa Belediyesi Aydın Kanza Sergi Salonu'nda açılacak. Doğanın ve çevrenin sorumsuzca kirletilerek tahrip edilişi, insanların kazanma ve sahip olma hırsıyla, doğadaki canlıların her gün biraz daha yok edilişi, kendi yaşamında iz bırakan deneyim ve anıları resimlerine yansıtan Bağdaş, Avustralya'da 30, Çin dahil farklı ülkelerde 15 ve Türkiye'de bir çok kişisel sergi açtı. Bağdaş'ın sergisi 3 Kasım'a kadar ücretsiz gezilebilecek.

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