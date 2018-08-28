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28 Ağustos 2018 14:45

Ayakkabıcı esnafı Sobacılar Çarşısı’na taşındı

Antalya Balbey Cami yanındaki sokakta ilkel şartlarda mesleklerini icra etmeye çalışan ayakkabı tamircileri, Büyükşehir Belediyesi’nin Sobacılar Çarşısı’nda yaptığı modern dükkânlarına taşındı.

Ayakkabıcı esnafı Sobacılar Çarşısı’na taşındı

28 Ağustos 2018 14:45

Ayakkabıcı esnafı yeni yerlerinden çok memnun olduğunu belirttiler.


Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin protokolle Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (AESOB) devrettiği Sobacılar Çarşısı, esnafın ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının buluşma noktası olmaya devam ediyor. Yıllardır Balbey Camii’nin bitişiğindeki sokakta derme çatma barakalarda hizmet veren ayakkabı tamircileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in girişimleri ile Sobacılar Çarşısı’ndaki modern yerlerine taşındı. 11 ayakkabı tamircisine ait dükkânlar geçtiğimiz günlerde kura çekimiyle belirlenmişti. Ustalar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni dükkânlarını çok beğendi. Antalyalı esnafın yeni buluşma noktası olan Sobacılar Çarşısı, ayakkabıcı esnafının da çarşıya gelmesiyle daha da renklendi. Antalyalılar, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının son temsilcilerini Sobacılar Çarşısı’nda bulabilecek.




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