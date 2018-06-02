Aydın: “Esnafımızın her zaman yanındayız”

Esnaf bir şehrin ekonomisinin can damarıdır. Bu nedenle her zaman esnafımızın yanındayız."dedi.

Alanya Mahmutlar’da esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, vatandaşla sohbet etti. Hükümetin çalışmaları hakkında bilgi veren Aydın, esnafın ekonominin en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi. AK Parti’nin her zaman esnafın yanında olduğuna vurgu yapan Aydın, prim borçlarında ödeme kolaylığı sağlandığını, basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 9 bin TL’ye kadar kazancından gelir vergisi alınmadığını söyledi. Aydın, esnafa yeni finans modelleri ile işlerini geliştirme ve büyütme imkanı tanıyacak çalışmalarında hazır olduğunu dile getirdi.

İftarda muhtarlarla buluştu

Aydın, yoğun geçen ziyaret programının ardından Dim Muhtarları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Muhtarların yerel yönetimlerin en önemli unsuru olduğunu ifade eden Aydın, “Muhtarlarımız ilk kez AK Parti iktidarı döneminde bu kadar önemsendi. Cumhurbaşkanımız muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyor, onları Cumhurbaşkanlığı külliyesinde, millerin evinde ağırlıyor. Cumhurbaşkanımız neredeyse muhtarlarla her buluşmasında sizlere yeni müjdeler veriyor. Bunları sizler zaten biliyorsunuz. Bugün Antalya’da muhtarlık binası olmayan muhtarımız neredeyse kalmadı. Her muhtarlıkta da bilgisayar ve yazıcılar mevcut. Türkiye genelinde de böyle. Hükümetimiz muhtarları merkezi idarenin taşradaki en uç noktadaki temsilcileri olarak görmektedir ve sizlere değer vermektedir. Bugün muhtarlarımız asgari ücret düzeyinde maaş almaktadır. Sizler bunları fazlasıyla hak ediyorsunuz” diye konuştu.