Aydın, Manavgatlılardan destek istedi

24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimler için geri sayım sürerken AK Parti Antalya Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili adayı İbrahim Aydın, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmalarını baba ocağı Manavgat’ta yoğunlaştıran Aydın, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatıyor.

24 Haziran seçimlerinin ülkenin en kritik seçimlerinden birisi olacağını ifade eden Aydın, “Ülkemizin kaderini belirleyecek olan bu seçimlerin önemini seçim kampanyamız boyunca milletimize anlattık. Seçim saatine kadar da anlatmaya devam edeceğiz. AK Parti’nin 16 yıldır ülkemiz için, milletimiz için yaptığı hizmetler ortada. ‘Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’ dedik şimdi de ‘Yaparsa Yine AK Parti Yapar’ diyerek sizlerden 24 Haziran seçimleri için desteklerinizi istiyoruz. Manavgat, Antalya ve Türkiye için yapacağımız daha nice güzel hizmetler var. Bunlar için bir oy Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir oy da AK Parti’ye diyoruz. Cumhurbaşkanımızı güçlü bir meclis ve güçlü bir hükümet ile desteklersek hizmet ve yatırımlarımızın önünü kimse kesemez. Bugüne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen sevgili hemşerilerimin 24 Haziran’da da aynı desteği vereceğini biliyorum” dedi.