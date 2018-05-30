Aydın, seçim çalışmalarını Serik’te sürdürdü

Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Aydın seçim çalışmalarını Serik ilçesi’nde sürdürdü.

Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Aydın, Serik’te mahalle ziyaretlerinde bulundu. Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Esma Balaban Karacan, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan ile İlçe Kadın Kolları üyelerinin de katıldığı ziyaretlerde esnaf ve vatandaşla sohbet eden Aydın, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı.

“Ülkemiz hedeflerine daha hızlı ulaşacak”

Ziyaretler sırasında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Aydın, “Her seçimde, bu seçim çok önemli diyoruz ama 24 Haziran seçimleri ülkemiz için her zamankinden daha önemli olacak. 2017’de halkımızın onayına sunduğumuz ve milletimizin “evet” oylarıyla destek verdiği yeni hükümet sistemi ilk kez 24 Haziran seçimlerinden sonra uygulanacak. Ülkemiz adına ortaya koyduğumuz hedeflerimize daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşması adına artık son düzlükteyiz. Bu nedenle 24 Haziran çok önemli bir tarih olacaktır” diye konuştu.

“Milletimiz en güzel cevabı verecek”

AK Parti’nin 16 yıldır “önce insan” diyerek birbirinden önemli hizmet ve projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Aydın, Türkiye’nin kendi öz kaynaklarıyla büyüyüp gelişmesini hazmedemeyenlerin her dönem olduğu gibi bugün de varlığını sürdürdüğünü vurguladı. Milletin her dönem bu tür engellemelere gerekli cevabı verdiğini söyleyen Aydın, “Milletimizin 24 Haziran’da da bu şer odaklarına gerekli cevabı vereceğine inanıyorum” dedi.

“16 yıl önceki sevdayla meydanlardayız”

İbrahim Aydın Serik’te gün boyu süren yoğun programının ardından sahurda ise AK Parti’nin eski Serik ilçe başkanları, eski yönetim kurulu üyeleri ve İl Genel Meclis Üyeleri ile buluştu. Aydın, AK Parti kadrolarının ilk günkü aşkla millete hizmet etme sevdasıyla meydanlarda olduğunu söyledi.