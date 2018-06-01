Aydın tempo arttırdı

Dönem milletvekili adayı İbrahim Aydın, seçim çalışmalarına devam ediyor.

24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlere yoğun bir tempo ile hazırlanan Dönem Milletvekili adayı İbrahim Aydın Antalya’nın doğu ilçelerini karış karış geziyor. Orman Bölge Müdürlüğü yaptığı dönemdeki çalışmaları nedeniyle vatandaşların yakından tanıdığı Aydın, sabah saatlerinde başladığı seçim gezileri ve görüşmelerini sahura kadar devam ettiriyor. Türkiye’nin kader seçimi olarak gördükleri bu seçimlerin önemini vatandaşa anlatmak için yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Aydın “Seçimler tamamlanıncaya kadar gece uyumak, gündüz durmak yok. Ulaşabildiğimiz her bir vatandaşımıza ulaşacak, bu seçimlerin önemini, bu güne kadar iktidarımız döneminde yaptıklarımızı ve bundan sonra da yapacağımız hizmetlerimizi anlatacağız” dedi.

“Antalya büyük değişim ve gelişim kaydetti”

AK Parti iktidarında Antalya’nın hizmet anlamında büyük gelişim ve değişim kaydettiğini belirten İbrahim Aydın, “Antalya AK Parti iktidarında çok büyük değişim ve gelişim yaşadı. Hemşerilerimizin çok daha iyi hizmetleri hak ettiğini biliyoruz. Yaptığımız hizmetlerin yanında yapılmakta olan ve yatırım programına aldığımız birçok hizmetimiz var. Tüm bu hizmetlerin devamı için bizleri bu güne kadar güçlü bir şekilde meclise gönderen hemşerilerimizin bu seçimde de aynı desteği vereceğine yürekten inanıyorum. Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye için, millet karar verecek, istikrar devam edecek” şeklinde konuştu.

Aydın mahalle ve kahve toplantılarının ardından seçim çalışmalarına ev gezileri ve yaşlı ziyaretleri ile devam etti.