Aydın’dan Korkuteli’ye müjde

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde seçim çalışması yaptı. Korkuteli Büyükköy, Bozova ve Garipçe Mahallelerinde vatandaşla görüşen Aydın, yeni yatırımların Korkuteli’nin kalkınmasına destek vereceğini söyledi. Antalya’nın tüm ilçelerinin doğalgaz ile buluşacağını belirten Aydın, “Karma ve Mermer Organize Sanayi Bölgesi ile Korkuteli artık yalnızca tarım ve hayvancılıkla, mantara anılan bir ilçemiz olmaktan çıkacak. Organize Sanayi Bölgesi Korkuteli ilçemizde istihdama önemli katkı sağlayacak. Gençlerimiz için yeni iş olanakları doğacak” dedi.

Aydın, “AK Parti 16 yıl boyunca hep icraat yapan bir iktidar oldu. 24 Haziran seçimlerinden sonra milletimizin desteğiyle icraatlarımız devam edecek. Ülkemiz için, milletimizin için hep daha iyiyi, hep daha güzeli hedefledik. Şimdi bu hedefleri gerçekleştirmek için “Yaparsa yine AK Parti yapar” diyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki güçlü meclis, güçlü hükümet ülkemizi daha da ileriye taşıyacaktır” diye konuştu.

15 Temmuz şehidine dua

Aydın, Korkuteli ziyareti sırasında 15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu’nun mezarını da ziyaret etti. Aydın, “Ülkemiz bu şehitlere çok şey borçlu. Yasin kardeşimiz 22 yaşında iken vatan şehidi oldu. Yasin ve onun gibi nice evladımız sayesinde darbecilere geçit verilmedi. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.

Aydın, Korkuteli ziyaretinin ardından çalışmalarına Elmalı ilçesinde devam etti. İftarını Elmalı’da yapan Aydın, Ramazan çarşısında Elmalılı vatandaşlarla sohbet etti.