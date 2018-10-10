Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Antalya'da kendisinden ayrılmak isteyen kadını, oğlunun gözü önünde tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi.

5 Ekim günü oğlu M.C.T'yi okula bırakmak için Muratpaşa ilçesi Dolaplıdere Caddesi'nde yürüyen Ziynet T.'yi otomobilden inen bir kişi tabancayla ateş ederek öldürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ziynet T.'nin (36), oğlu M.C.T'nin (8) yanında öldürülmesine ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. Çocuğun ifadesinden belirlenen şüpheli Ekrem Ç.'yi yakalamak için çok sayıda güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Şüpheli Kepez ilçesi Varsak bölgesinde, suç aleti tabancayla caddede yürüdüğü sırada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 61 yaşındaki şüpheli Ekrem Ç.'nin bir süre birlikte yaşadığı Ziynet T.'yi kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğü iddia edilmişti. Şüphelinin Ziynet T. ile yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu ve cinayette kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenildi.