Aysultan Kadınlar Plajı 40 bin kadını ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Alanya Aysultan Kadınlar Plajı yaz sezonunda yaklaşık 40 bin kadını ağırladı.

Alanya- Gazipaşa sınırındaki Uğrak mevkiinde hizmet veren Aysultan Kadınlar Plajı, yaz mevsimi boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Kaliteli hizmet anlayışı, uygun fiyatları ve ücretsiz servis imkânı ile açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören plaj kadınların gözdesi oldu. Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Aksekili kadınların yanı sıra çok sayıda turist de Aysultan Kadınlar Plajı'nı tercih etti. Yerli ve yabancı yaklaşık 40 bin kadın ziyaretçi, Aysultan Kadınlar Plajı'nda rahat ve nezih bir ortamda denize girmenin keyfini çıkardı.

Geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan Aysultan Kadınlar Plajı, Alanya'ya 35, Gazipaşa'ya ise 15 kilometre mesafede bulunuyor. Sezon boyunca ücretsiz servislerle kadınlara modern ve nitelikli bir plaj hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'da 3 Kadınlar Plajı bulunuyor. 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in hizmete açtığı Sarısu Kadınlar Plajı'nın büyük ilgi görmesinin ardından ilçelerden de bu yönde talep gelmesi üzerine proje ilçelere de taşındı. Başkan Türel, ikinci olarak Alanya Aysultan Kadınlar Plajı'nı ve son olarak da 2018 yaz sezonunda Finike Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nı hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla Antalyalı kadınlar, ayrıcalıklı hizmet almanın mutluluğunu yaşıyor.