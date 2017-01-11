Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Aytemiz Alanyaspor’da cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 2. yarısının ilk maçında cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Turuncu-yeşilli takım maç hazırlıklarını bugün tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşu ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Daha sonra taktik çalışmalarına geçen turuncu-yeşilliler ilk olarak sınırlı alanda minyatür kale, ardından daha geniş alanda çift kale taktik maçı yaptı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.

Sakatlığı bulunan Isaac Sackey antrenmana katılmadı. Nuru Suley ise fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde koşu yaptı. Turuncu-yeşilli takım maç hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan, Yıldız futbolcu Vagner Love, cumartesi oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasına 3 gün kalmasına rağmen Alanya’ya dönmedi. Kamp çalışmalarına da katılamayan Love’ın olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak bulamadığı öğrenildi.