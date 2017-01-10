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10 Ocak 2017 18:05

Aytemiz Alanyaspor, Glynor Plet’i kadrosuna kattı

Aytemiz Alanyaspor, Glynor Plet’i kadrosuna kattı

10 Ocak 2017 18:05

Aytemiz Alanyaspor, İsrail’in Maccabi Haifa takımında forma giyen 29 yaşındaki Hollandalı forvet Glynor Plet’i 2,5 yıllığına renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerbirliği’nden Michel Landel’i kadrosuna katan Antalya temsilcisi, İsrail’in Maccabi Haifa takımında forma giyen 29 yaşındaki Hollandalı forvet oyuncusu Glynor Plet’i de transfer etti. Her konuda anlaşmaya varılan Plet, sağlık kontrolünden geçerek kendisini 2,5 yıllığına Aytemiz Alanyaspor’a bağlayan imzayı attı. Daha önce Heracles, Twente, Genk, Hapoel Beer Sheva, Go Ahead Eagles ve Zulte Waregem formalarını giyen Plet, bu sezon Maccabi Haifa formasıyla çıktığı 8 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.



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