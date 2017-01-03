Aytemiz Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısı için çalışmalara başladı. Turuncu-yeşilli takım antrenmana 11 eksikle çıktı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’da, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleşen idmanda oyuncular çim sahada yaptıkları ısınma hareketlerinin ardından spor salonunda kuvvet çalıştı. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar gözetiminde gerçekleşen antrenmana 11 oyuncu çıktı. Sakat, izinli ve ülkelerinin milli takımında yer alan Sackey, Omeruo, Gassama, Sajad, N’Sakala, Suley, Vagner Love, Guerrier, Deniz Vural, Erhan Kartal ve Gökay Iravul idmana çıkmadı.