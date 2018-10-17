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Aytemiz Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig’de 12 puanla 10.

Spor Toto Süper Lig'de 12 puanla 10. sırada yer alan Alanyaspor, sahasında konuk edeceği Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında pazar günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve fitness çalışmalarıyla başladı. Daha sonra dar alanda çabukluk içeren çift kale maç yapan futbolcular, antrenmanı esneme hareketleriyle tamamladı. Milli takımlarından dönen Tzavellas ve Sackey ile sakatlığı bulunan Cisse ise takımdan ayrı çalıştı. Alanyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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