Aytemiz Alanyaspor'da kupa mesaisi sürüyor

Eleme Turu'nda Altındağ Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenman öncesi oyuncular Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açarak poz verdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Turuncu-yeşilliler daha sonra dar alanda taktik çalışmaları yaptı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.