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23 Kasım 2017 17:39

Aytemiz Alanyaspor’da M’Billa şoku

Aytemiz Alanyaspor’da Vagner Love’ın yokluğunda ileri uçta görev yapması beklenen M’Billa, bugün yapılan antrenmanı yarıda bıraktı.

Aytemiz Alanyaspor’da M’Billa şoku

23 Kasım 2017 17:39


Alanyaspor, cumartesi günü karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdür. Sakatlıklarından dolayı Vagner Love ve Junior Fernandes’in Galatasaray karşısında forma giyemeyeceği Alanyaspor’da, bir sakatlık şoku da bugün yaşandı. Turuncu-yeşilli takımda sakatlıktan yeni kurtulan ve Galatasaray karşısında Vagner’in yerine oynaması beklenen Etame M’Billa, bugün yapılan antrenmanı yarıda bıraktı. Kamerunlu forvet oyuncusunun antrenmanda adale ağrısı hissettiği ve bu nedenle idmanı yarıda bıraktığı öğrenilirken, M’Billa’nın durumunun ise yarın yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacağı bildirildi.




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