Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a dava

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, Vagner Love'ın transfer taksitini ödenmediği için Beşiktaş Kulübü hakkında hukuki işlem başlattığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, sosyal medya hesabından Vagner Love'ın transfer taksiti ödenmediği hukuki işlem başlatıldığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, futbolcu Vagner Silva De Souza'nın satışından kaynaklı geciken ödemelerin ikinci kez yapılandırılmasına rağmen, düzenlenen çekin de karşılıksız çıkması nedeniyle Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. hakkında hukuki işlem başlatmıştır” denildi.