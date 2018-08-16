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16 Ağustos 2018 14:35

Az önce kaldırılan cenaze bile insanları 100 metrelik üst geçide yürütemedi

Antalya’da yaklaşık 100 metre ilerideki üst geçidi tercih etmeyip karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının ölümünün hemen 1 saat sonrası, birçok yayanın da üst geçidi kullanmayıp aynı bölgeden karşıdan karşıya geçtiği görüldü.

Az önce kaldırılan cenaze bile insanları 100 metrelik üst geçide yürütemedi

16 Ağustos 2018 14:35

Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş ise bir müddet önce ölümlü kaza olduğu söylenmesine rağmen "Zaten işten geldim yorgunum, yolu uzatmak istemiyorum" diyerek, üst geçidi kullanmadan karşıdan karşıya geçti.


Antalya’da bugün saat 11.00 sıralarında Antalya’nın ana arterlerinden olan Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı’nda bir otoboilin yaşlı bir kadına çarpması sonucu kaza meydana geldi. Alışveriş merkezinden peynir alan 76 yaşındaki Fatma Güç, yaklaşık 100 metre ileride bulunan üst geçidi kullanmak yerine orta refüjde tellerin olmadığı bölgeden karşıya geçmek istedi. Bu sırada Mehmet F. A. yönetimindeki 07 AKZ 83 plakalı otomobil, Güç’e çarptı. Kaza sonrası Güç olay yerinde hayatını kaybederken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis istendi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğinin Güç, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Sürücü Mehmet F. A. ise polis tarafından gözaltına alındı.



“Yorgunum, yolu uzatamam”


Kazanın hemen 1 saat sonrasında ise kazanın yaşandığı bölgede bu kadarına da pes dedirten görüntüler yaşandı. Birçok vatandaşın, yaşlı kadının geçmek isteği ve tellerin olmadığı orta refüjün olduğu yerden geçtiği görüldü. Karşıdan karşıya geçen bir vatandaş ise ölümlü bir kaza olduğunu söylenmesine rağmen "Zaten işten geldim yorgunum, yolu uzatamam" diyerek, üst geçidi kullanmayıp cadde üzerinden karşıdan karşıya geçti. Güngör Ulusoy isimli vatandaş, "Daha önce yakın bölgede bir üst geçidi vardı onu da ileriye aldılar. Biraz tehlikeli geliyor ama kırmızı ışıkların yanmasını bekliyorum öyle geçiyorum” dedi ancak araçların geçmesine rağmen karşıdan karşıya koşarak geçti.


Öte yandan, ölümlü kaza sonrası bazı vatandaşlar da bölgeden birçok kişinin aynı bölgeden geçiş yaptığı ve orta refüjün tellerle kapatılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.




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