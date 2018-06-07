Azerbaycan’dan Gazipaşa’ya ilk uçuş

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den havalanarak 110 yolcusuyla Gazipaşa Alanya Havalimanına iniş yapan uçak, havacılık sektörünün bir geleneği olan su tankı gösterisiyle karşılandı.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Havalimanı Genel Koordinatörü Cengiz Aşıklı’nın hazır bulunduğu karşılama töreninde yolcular Gazipaşa kirazı ve çiçeklerle karşılandı.

Azerbaycan ve Buta Airways Havayolu Şirketinin Türkiye Uçuşları Koordinatörü Elvin Raziyev, Gazipaşa Alanya Havalimanına ilk uçuşu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Haftada perşembe ve cuma günü olmak üzere 2 gün uçuş gerçekleştirdiklerini belirten Raziyev, "İki kardeş devlet olarak Türkiye’nin birçok noktasına uçuşumuz var. Gazipaşa’ya da uçuş gerçekleştirmiş olmaktan mutluyuz. İki kardeş ülke arasında havacılık alanında işbirliğinin daha da gelişmesini diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Havalimanı Genel Koordinatörü Cengiz Aşıklı da uçuş hakkında bilgiler verdi. Bakü’den havalanan uçağın sezon boyunca havalimanına 64 sefer düzenleyeceğini dile getiren Aşıklı, "110 yolcu ile geldi. Aynı yolcu ile dönecek. Planlı bir uçuştu. Uçuşları yaz boyunca devam edecek. Temennimiz uçuşların artarak devam etmesi" diye konuştu.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise şunları söyledi:

"Bugün ilk defa Azerbaycan’dan tarifeli uçak seferleri başladı. Bunun haberini sayın Bakanımız daha önce vermişti. Gazipaşa Havalimanı durmuyor. Durmadan yolumuza devam ediyoruz. Rakamlarımız çok iyi, inşallah daha da iyi olacak. Gazipaşa, Alanya, Anamur ve Antalya’nın doğusunu çok güzel günler bekliyor. Bizlere bu imkanı sunan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanımıza ve bölge milletvekillerine teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun."