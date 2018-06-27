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27 Haziran 2018 12:18

Azeri tüccar, yatak odasının dolabında ölü bulundu

Antalya’nın Finike ilçesinde, portakal ticaretiyle uğraşan Azerbaycanlı tüccar evinin yatak odasındaki dolapta, elektrik kablosuyla boynundan asılı halde ölü bulundu.

Azeri tüccar, yatak odasının dolabında ölü bulundu

27 Haziran 2018 12:18


Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Finike’ye bağlı Yenimahalle’deki Bahçelievler Sitesi Lale Blok’ta, yalnız yaşayan 64 yaşındaki Azeri Medzhyd Nukhıyev’den haber alamayan ev sahibi, eve gitti. Ev sahibi, kapının açılmaması ve evden gelen ağır koku üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırarak eve girdi.


Medzhyd Nukhıyev, evin yatak odasındaki kıyafet dolabında, elektrik kablosuyla boynundan asılı halde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, 5-6 gün önce öldüğü tahmin edilen Medzhyd Nukhıyev’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




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