Azerin Ve Esat Kabaklı’dan Muhteşem Konser

Bu yıl 30’uncu gerçekleşen Şehzade Korkut şenlikleri ve Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan güreşleri öncesinde Azerin ve Esat Kabaklı konser verdi. Azerin’in sahneye çıktığı sırada Azerbaycan, Kırgızistan ve Türk bayrakları açılarak, dostluk ve kardeşlik mesajları verildi. Azeri Sanatçı Azerin, Korkuteli’nde verdiği konserde, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Azerin’e Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ve Güreş ağası Hamdi Sarıca birer plaket takdim ettiler.

Daha sonra Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı sahneye çıktı. Ünlü ses sanatçısı Esat Kabaklı, birbirinden güzel söylediği türküler ile büyük alkış aldığı gecede sanatçıya konser sonunda Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ve Güreş ağası Hamdi Sarıca birer plaket takdim ettiler.