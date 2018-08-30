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30 Ağustos 2018 13:42

Azerin Ve Esat Kabaklı’dan Muhteşem Konser

30’uncu Şehzade Korkut şenlikleri ve Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan güreşleri kapsamında Azerin ve Esat Kabaklı konser verdi.

Azerin Ve Esat Kabaklı’dan Muhteşem Konser

30 Ağustos 2018 13:42


Bu yıl 30’uncu gerçekleşen Şehzade Korkut şenlikleri ve Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Pehlivan güreşleri öncesinde Azerin ve Esat Kabaklı konser verdi. Azerin’in sahneye çıktığı sırada Azerbaycan, Kırgızistan ve Türk bayrakları açılarak, dostluk ve kardeşlik mesajları verildi. Azeri Sanatçı Azerin, Korkuteli’nde verdiği konserde, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Azerin’e Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ve Güreş ağası Hamdi Sarıca birer plaket takdim ettiler.


Daha sonra Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı sahneye çıktı. Ünlü ses sanatçısı Esat Kabaklı, birbirinden güzel söylediği türküler ile büyük alkış aldığı gecede sanatçıya konser sonunda Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ve Güreş ağası Hamdi Sarıca birer plaket takdim ettiler.




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