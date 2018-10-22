Baba evine izne gelen uzman çavuş trafik kazasında öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 uzman çavuş hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Serik ilçesinin Sanayi mevkisinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can (26) idaresindeki 07 ACZ 835 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı daha sonra çarpmanın etkisiyle takla atan araç, o sırada yoldan geçmekte olan Tolga Kılıç'ın kullandığı 07 YM 592 plakalı araca çarptı.

Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can olay yerinde yaşamını yitirirken, araç içerisinde bulunan Enes Kibar ağır yaralı olarak ambulans ile Serik'te bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yaptığı ve Manavgat'ın Çakış Mahallesi'ndeki baba ocağına izne geldiği bildirildi. Uzman Çavuş Can'ın cenazesi bugün Manavgat ilçesinin Çakış Mahallesi'nde toprağa verilecek.