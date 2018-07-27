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27 Temmuz 2018 12:39

Babacar ve Kone Manavgat Belediyespor’da

Bölgesel Amatör Lig’te (BAL) şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkacak olan Manavgat Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosuna 2 oyuncuyu dahil etti.

Babacar ve Kone Manavgat Belediyespor’da

27 Temmuz 2018 12:39


Manavgat Belediyespor, bu sezon yaptığı transferlerle lige damgasını vurmayı hedefliyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyespor’un Teknik Direktörlüğü’nü yapması için deneyimli antrenör Hayrettin Gümüşdağ ile anlaşma yapmıştı. Başkan Sözen, şimdi de 75 maçta 67 gol atan Senegalli başarılı forvet oyuncusu Babacar Mbaye Diop ve Fildişi Sahilli yetenekli stoper Moussa Diko Kone’yi de Manavgat Belediyespor’un renklerine bağladı. İmza töreninde konuşan Başkan Sözen, “Futbolcularımıza hayırlı uğurlu olsun dileklerimle başarılar diliyorum. Manavgat Belediyespor’u bir üst lige çıkarmak istiyorum. Bu yüzden en iyi kadroyu kurma çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz şampiyonluk” diye konuştu.




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