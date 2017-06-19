Babalar Günü Huzurevi’nde kutlandı

Manavgat Belediyesi, 18 Haziran’da kutlanan Babalar Günü’nü Huzurevi’nde konaklayan büyüklerle beraber kutladı. Düzenlenen etkinlikte babaları unutmayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in hediyeleri, koca çınarlara takdim edildi. Pasta kesiminin ardından gönüllerince eğlenen huzurevi sakinleri, Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e teşekkür etti. Huzurevi sakinleri, “Bu özel ve anlamlı günde bizi düşünerek mutlu eden Başkanımız Şükrü Sözen’e ne kadar teşekkür etsek azdır. O bizim bir evladımız gibi” dedi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, hayatın en önemli varlıklarından birinin de babalar olduğunu ifade etti. Başkan Sözen, “Huzurevi’mizde konaklayan babalarımızla bu mutluluğu paylaşmak bizi son derece mutlu etti. Hayatımız boyunca gücüne sığındığımız, bizi koruyan, şefkatle bakan ve geleceğe hazırlayan insanlardır babalarımız. Bu vesile ile tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.